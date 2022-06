Delhi Traffic Update: दिल्लीवालों जरा संभलकर घर से निकलना! आज फिर बंद रहेंगे ये रास्ते; पुलिस ने किया अलर्ट

Delhi Traffic News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेशी और अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं. बता दें कि राहुल गांधी गांधी की ईडी के सामने पेशी के विरोध में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी, जबकि कई संगठनों ने अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद बुलाया है.

ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) ने यातायात प्रबंधन को लेकर एडवाइजरी जारी की है और बताया है कि आज राष्ट्रीय राजधानी में कौन-कौन से रूट्स बंद रहेंगे. इसके साथ ही पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वो दिल्ली के कुछ रास्तों पर आज ना जाएं.

इस रूट्स पर संभलकर निकलें

दिल्ली पुलिस ने बताया है कि आज मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड, मान सिंह रोड, तुगलक रोड बंद रहेंगे. पुलिस ने इन सड़कों पर सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ना जाने की सलाह दी है. इसके अलावा विशेष यातायात व्यवस्था की वजह से नई दिल्ली में गोल डाक खाना जंक्शन, पटेल चौक, विंडसर प्लेस, तीन मूर्ति चौक, पृथ्वीराज रोड से आगे बसों की एंट्री बंद रहेगी. इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि गोल मेथी, क्लेरिजेस, क्यू-पॉइंट, सुनहरी मस्जिद जंक्शन और मौलाना आजाद रोड पर सुबह 8 बजे से 12 बजे के बीच जाने से बचें.

Due to special traffic arrangements inwards movement of buses will be restricted in New Delhi beyond Gol Dak Khana Junction, Patel Chowk, Windsor Place, Teen Murti Chowk, Prithviraj Road

— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) June 20, 2022