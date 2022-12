Weather Forecast Today: इन राज्यों में ठंड से बढ़ी ठिठुरन और लुढ़का पारा, शीतलहर से बचने के लिए मौसम विभाग का अलर्ट जारी

Aaj Ka Mausam 18 December: दिल्ली की एयर क्वालिटी वीकेंड यानी शनिवार को ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक शनिवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान है. मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान मौसम के औसत से दो डिग्री अधिक 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले हफ्ते भी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बना रह सकता है.

आज के मौसम का हाल

मौसम वैज्ञानिकों ने धुंध एवं कोहरे के बाद रविवार को मुख्य रूप से आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है. इसके साथ ही अनुमान जताया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 25 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. अगले पूरे हफ्ते दिल्ली का न्यूनतम तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. इसी तरह अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में रात और सुबह को शीतलहर से बचने की सलाह दी गई है.

शुरू होगी कोहरे की मार

IMD के मुताबिक, दिल्ली में रविवार 18 दिसंबर से 23 दिसंबर तक कोहरा और धुंध की चादर देखने को मिलेगी. इसके साथ ही पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी शुष्क और ठंडी हवाएं देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में जारी रहेंगी, जिससे दिन और रात के तापमान में गिरावट आएगी.

मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवाओं से तापमान में गिरावट आ रही है. रविवार 18 दिसम्बर को दिन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है तथा न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है. अगले 72 घंटों में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आ सकती है. 25 दिसंबर से एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड में भी हाड़ कंपाने वाली ठंड का पूर्वानुमान लगाया गया है.

Cold wave conditions in isolated pockets very likely over Himachal Pradesh, Punjab, western parts of Haryana and north Rajasthan during next 4 days. pic.twitter.com/S95wk1HjUG

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 17, 2022