धूमधाम से मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार, राष्ट्रपति और PM समेत कई नेताओं ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: देशभर में आज दीपावली (Deepawali) का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. सुबह-सुबह से ही परिजनों और मित्रों को शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा है. एक तरफ लोग जहां घर की साफ सफाई और सजावट का काम पूरा होने के बाद पूजन के लिए ताजे फूलों खरीददारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग रोशनी के इस त्योहार को अपनों के साथ मना रहे हैं.

देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस त्योहार के मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं.

इस मौके पर सभी दलों के राजनेताओं की तरफ से देशवासियों को शुभकामना संदेश दिए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) ने इस अवसर पर देशवासियों के सुख और उनकी संपन्नता की कामना की है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा- दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए.

पीएम मोदी की तरह देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को दीपावली के त्योहार पर शुभकामनाएं दी हैं. पीएम मोदी ने लिखआ कि प्रकाश और खुशियों का ये पर्व सभी के जीवन को नई ऊर्जा, प्रकाश और आरोग्य से आलोकित करे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी देश की जनता को दिवाली के त्योहार पर शुभकामनाएं प्रेषित की है.

दीपावली के पावन पर्व की आपको एवं आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आप सभी के जीवन में उल्लास, उन्नति, सुख एवं समृद्धि में अभिवृद्धि करे, यही ईश्वर से कामना है।

Greetings to you and your entire family on the auspicious occasion of Deepavali. #HappyDeepavali

