DNA ANALYSIS: CBSE में 99 प्रतिशत स्टूडेंट्स हुए पास, कैसे मिलेगा एडमिशन?

नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 12वीं क्लास का रिजल्ट (12th Result) जारी कर दिया है. इस बार के नतीजों की खास बात ये है कि इस परीक्षा में लगभग 99.5% स्टूडेंट पास हो गए हैं. ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछले साल पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या करीब 90% थी. जबकि वर्ष 2019 में 83% बच्चे ही पास हुए थे.

कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह से पिछले एक साल से स्कूल बंद थे, और बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं हो पाईं थी. इसलिए ये नतीजे परीक्षा नहीं बल्कि छात्रों के 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास में प्रदर्शन के आधार पर जारी किए गए हैं. इनमें 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के प्रदर्शन को 40 प्रतिशत, 11वीं क्लास के प्रदर्शन को 30 प्रतिशत और 10वीं क्लास के प्रदर्शन को भी 30 प्रतिशत महत्व दिया गया है.

कुल 13 लाख 4 हजार 561 बच्चे इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, जिनमें से 12 लाख 96 हजार 318 बच्चे पास हुए हैं. यानी कुल 0.67 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सफलता नहीं मिल पाई है. जो 8 हजार बच्चे इस नए फॉर्मेट से भी पास नहीं हो पाए अब उनका भगवान ही मालिक है. इस परीक्षा में 99.67 प्रतिशत छात्राएं और 99.13 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं. जो छात्र इन नतीजों से खुश नहीं हैं. वो 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच दोबारा परीक्षाएं दे सकते हैं.

पास हुए छात्रों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने भी ट्वीट करके बधाई दी है. उन्होंने लिखा, 'जो बच्चे पास हो गए हैं हम उन्हें और उनके माता पिता को शुभकामनाएं देना चाहते हैं.' लेकिन अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में पास हुए बच्चों को कॉलेज में एडमिशन और बाद में नौकरियां कैसे मिलेंगी. भारत में हर साल करीब डेढ़ करोड़ बच्चे 12वीं के बोर्ड एग्जाम देते हैं. कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने सभी एजुकेशन बोर्डस को ये आदेश दिया था कि वो 31 जुलाई तक 12वीं के नतीजे घोषित कर दे.

Congratulations to my young friends who have successfully passed their Class XII CBSE examinations. Best wishes for a bright, happy and healthy future.

Congratulate my young friends who have cleared the CBSE class XII exams. Happy to learn that @cbseindia29 has achieved a record-high pass percentage.

Compliment teachers & parents for their hard work. My best wishes to all the students for their bright future.

