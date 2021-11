दिल के दौरे का इलाज कर रहे डॉक्टर की कार्डियक अरेस्ट से मौत, थोड़ी देर में मरीज भी चल बसा

Doctor dies of cardiac arrest while treating heart patient in Telangana: डॉक्टर लक्ष्मण ने वहां मौजूद स्टाफ के साथ ICU में मरीज जगैया का इलाज शुरू किया. तभी अचानक डॉक्टर लक्ष्मण गिर पड़े. उनके साथियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया. इसके कुछ देर बाद उस मरीज ने भी दूसरे अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसका इलाज हो रहा था.