हरियाणा: नूंह में अवैध खनन रुकवाने पहुंचे थे डीएसपी, माफिया ने डंपर से कुचलकर मार डाला

Haryana DSP Murder: हरियाणा में खनन माफियाओं में कानून एवं व्यवस्था का कोई डर नहीं रह गया है. नूंह इलाके में खनन माफिया ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक डीएसपी सुरेंद्र सिंह विश्नोई तावड़ू में तैनात थे. यहीं की पहाड़ी में उन्हें अवैध खनन की सूचना मिली थी. इसके बाद वह जांच करने पहुंचे. उन्होंने खनन स्थल पर पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश की लेकिन तभी उन्हें डंपर से कुचल दिया गया और उनकी मौत हो गई. यह हादसा पचगांव के पास हुआ है. गनमैन और ड्राइवर सुरक्षित बताए जा रहे हैं. हादसे पर नूंह पुलिस ने कहा कि घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है और आरोपियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा. डीएसपी सुरेंद्र सिंह की रिटायरमेंट इसी साल होनी थी.

पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश

घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. डीएसपी की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. नूंह के एसपी और आईजी मौके पर पहुंच गए हैं और मौका-मुआयना जारी है. डीएसपी के शव को कब्जे में लेकर सीएचसी नूंह पहुंचाया गया है, जहां उनका पोस्टमॉर्टम किया जाएगा. डीएसपी सुरेंद्र सिंह तावडू गांव सांरगपुर थाना आदमपुर जिला हिसार के रहने वाले थे. वह 12 अप्रैल 1994 को हरियाणा पुलिस में ASI के पद पर भर्ती हुए थे और इसी साल 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाले थे.

खनन रुकवाने पहुंचे थे डीएसपी

जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर 12.10 बजे सुरेंद्र सिंह गुप्त सूचना के आधार पर गांव पचगांव थाना सदर तावडू की पहाड़ी में अवैध माइनिंग की चेकिंग करने गए थे. घटना स्थल पर एक अवैध खनन के डंपर को अपनी गाड़ी आगे लगाकर रोक लिया और खुद नीचे उतर गए. इतनी ही देर में डंपर चालक ने सुरेंद्र सिंह पर सीधा डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

