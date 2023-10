Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से थर्राया समूचा उत्तर भारत, 6.2 की तीव्रता से डोलती रही धरती, नेपाल था केंद्र

Delhi-NCR Earthquake: नेपाल में भूकंप के बाद आज मंगलवार की दोपहर दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेपाल में 10 किमी की गहराई पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया था. क्षति या हताहत की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं थी. झटके करीब एक मिनट तक रहे. भूकंप के झटके दोपहर करीब 2.50 बजे महसूस किए गए.

नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, 6.2 तीव्रता का भूकंप नेपाल में 5 किमी की गहराई पर आया. भूकंप राजधानी नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों सहित भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किया गया. राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने कहा कि भूकंप का केंद्र नेपाल में 29.39 डिग्री उत्तर अक्षांश पर और 81.23 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित था.

#WATCH | Uttarakhand | People rushed out of their buildings in Dehradun as strong tremors were felt in different parts of north India. Visuals from the Secretariat.

