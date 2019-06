मीठी ईद आज, इन मैसेजों के साथ कहें ईद मुबारक, खिल उठेंगे आपके अपनों के चेहरा

नई दिल्ली: भारत में आज (05 जून) को धूमधाम से ईद (Eid ul Fitr 2019) मनाई जा रही है. मंगलवार रात को ईद का चांद के दीदार के साथ ईद की घोषणा कर दी गई है. चांद के दिखने के बाद ही एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो. आप भी व्हाट्सएप या मैसेज के जरिए अपने अजीजों को ईद की मुबारकबाद देकर उनके त्यौहार को और भी खास बना सकते हैं.

- खुदा करे हर रात चांद बनकर आए

दिन का उजाल शान बनकर आए

कभी न दूर हो आपके चेहरे से मुस्कुराहट

हर दिन ऐसा मेहमान बनकर आए

ईद मुबारक

- तमन्ना आपको सब पूरी हो जाए,

हो आपका मुकद्दर इतना रौशन की,

अमीन कहने से पहले ही आपकी हर दुआ कबूल हो जाए

ईद मुबारक

- दिए जलते और जगमगाते रहें

हम आपको इसी तरह याद आते रहें

जब तक ज़िंदगी है ये दुआ है हमारी

आप ईद के चांद की तरह जगमगाते रहें

आप को ईद मुबारक

- ए चांद, तू उनको मेरा पैगाम कह देना

खुशी का दिन और हंसी की शाम देना

जब वो देखे तुझे बाहर आकर

उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक कह देना

- दुआ कुबूल हो आपकी,

मनचाही ईदी मिल जाए खुदा का करम हो आप पर,

ईद का चांद खुशियां लाए

ईद मुबारक

- कोई इतना चाहे हमें तो बताना

कोई तुम्हारी फ़िक्र करे तो बताना

ईद मुबारक तो हर कोई कह देगा

कोई हमारे अंदाज़ में कहे तो बताना

तहे दिल से ईद मुबारक

- Let this holy occasion of eid be a remarkable milestone for our friendship. Wishing you and your family a memorable Eid this year! Eid Mubarak.

- I believe that Almighty Allah put us in this jolly world to be happy and enjoy our life. So he created some joys occasion and this Eid is such a special one. Have a very special Eid celebration!

- May your life be filled with success and your house with happiness. Eid Mubarak to you and your family. Enjoy the day to the fullest!

- It's a special time when family and friends get together,

Wishing Laughter and fun to cheer your days,

In this festive season of Eid and Always!

Eid Mubarak