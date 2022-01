चुनाव आयोग का सख्त फैसला, इस तारीख तक रैलियों और रोड शो पर जारी रहेगा बैन

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले बड़ा फैसला किया है. चुनाव आयोग ने इन राज्यों में 22 जनवरी तक सभी चुनावी रैलियों और रोड शो पर पाबंदी लगाई है. बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले 15 जनवरी तक सभी चुनावी रैलियों पर रोक लगाई थी. अब इस फैसले एक बार फिर आगे बढ़ाया

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया गया है. चुनाव आयोग ने ट्वीट करते हुए कहा कि 22 जनवरी, 2022 तक सभी फिजिकल रैलियों और रोड शो पर प्रतिबंध बढ़ाया गया है. हालांकि इस दौरान राजनीतिक दल इनडोर हॉल में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ बैठक कर सकते हैं. इसके अलावा 300 लोगों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए बुलाया जा सकता है.

ECI extends ban on physical rallies and roadshows until 22 January, 2022

ECI grants relaxation for the political parties to the extent that indoor meetings of maximum of 300 persons or 50% of the capacity of the hall or the prescribed limit set by SDMA (1/2)

