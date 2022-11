No Money For Terror: आतंकवाद पर पीएम मोदी का करारा प्रहार बोले- जड़ से उखाड़ फेंकने तक रुकेंगे नहीं

PM Modi on Terrorism: आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए 'नो मनी फॉर टेरर' सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि आतंक का एक हमला सब पर हमला है. हम रुकेंगे नहीं जब तक आतंकवाद को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे. आतंकवाद ऐसा विषय है जो मानवता पर असर डालता है.. ये इकानामी पर असर डालता है. पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर बिना नाम लिए हमला बोला.

बिना नाम लिए पाक पर हमला

उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो आतंकवाद को आर्थिक मदद देते हैं. पीएम मोदी ने आगे कहा, ये अहम है कि ये कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है. विश्व से पहले भारत ने आतंकवाद का असर झेला, भारत ने दृढ़ता से आतंकवाद का मुकाबला किया. उन्होंने कहा, टेरर फाइनेंसिंग की जड़ पर हमला करना चाहिए. आतंक को लेकर अलग-अलग धारणा है. आतंकवाद को एक ही चश्मे से देखना चाहिए और हर आतंकी हमले का उसी दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए. सम्मेलन में पीएम ने कहा, आतंक की कोई सीमा नहीं होती. सिर्फ जीरो टॉलरेंस अप्रोच उसका मुकाबला कर सकती है.

#WATCH | At 'No Money for Terror’ Conference, PM says, "...Well known that terrorist orgs get money through several sources-one is state support. Certain countries support terrorism as part of their foreign policy. They offer political, ideological & financial support to them..." pic.twitter.com/JwsK8qzVUR

— ANI (@ANI) November 18, 2022