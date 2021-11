कृषि कानूनों की वापसी के बाद क्या खत्म होगा आंदोलन? किसान मोर्चा ने लिया ये बड़ा फैसला

Farmers Protest Latest Updates: किसानों के विरोध के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संसद से पारित तीनों कृषि कानूनों (New Farm Law) को वापस लेने का ऐलान कर चुकी है. अब दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर के लोगों की निगाहें प्रदर्शनकारी किसानों (Farmers Protest) के अगले कदम पर लगी है. इसी बीच आंदोलनकारी किसानों ने शनिवार को बैठक करके आंदोलन पर बड़ा फैसला किया.

दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे BKU नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा, 'किसान आंदोलन को यह मुकाम 700 किसानों की शहीदी देकर मिला है. किसान न इस बात को भूलेगा और न ही हुकूमत को भूलने देगा.'

टिकैत ने कहा, 'MSP भी एक बड़ा सवाल है, उस पर भी क़ानून बन जाए. किसान जो फसल बेचता है उसे वह कम कीमत पर बेचता है, जिससे बड़ा नुक़सान होता है. अभी बातचीत करेंगे, यहां से कैसे जाएंगे. अभी बहुत से क़ानून सदन में है, उन्हें फिर ये लागू करेंगे.'

पंजाब के किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी (Gurnam Singh Charuni) ने कहा, 'अभी यहां से जाने का समय नहीं आया है. हम MSP, मर चुके किसानों के आश्रितों को मुआवजा और दर्ज हो चुके मुकदमों को खारिज किए जाने तक यहीं रहेंगे. इस संबंध में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukt Kisan Morcha) की रविवार को बैठक होगी. जिसमें आंदोलन के आगे के कदमों के बारे में फैसला किया जाएगा.'

वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता दर्शन पाल सिंह (Darshan Pal Singh) ने कहा, ' दिल्ली बॉर्डर से अभी किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा. हमारे पहले से जो कार्यक्रम तय थे, वे अब तय तारीख पर आयोजित होंगे. हम 22 नवंबर को लखनऊ में किसानों की बड़ी रैली करेंगे. जबकि 26 नवंबर को किसान आंदोलन का एक साल पूरा होने पर देशभर में रैली निकालेंगे. उस दिन सभी राज्यों में ट्रैक्टर और बैलगाड़ी परेड के साथ-साथ अन्य प्रदर्शन किए जाएंगे. वहीं 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान प्रतिदिन 500 प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर संसद तक शांतिपूर्ण मार्च करेंगे.'

Our programs for 22nd, 26th & 29th Nov will continue as usual. Lucknow rally on 22nd, a gathering on 26th when one yr (of farmers' agitation) will be marked across the nation & tractor march (to Parliament) on 29. Agitation will continue: Darshan Pal Singh, Krantikari Kisan Union pic.twitter.com/GnUG7Mq8hC

