Delhi Political Crisis: मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर गौतम गंभीर ने की खिंचाई, दे दिया ये बड़ा बयान

बता दें कि मनीष सिसोदियो को दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है. पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सांसद गौतम गंभीर ने कहा "यह एक ओपन-एंड-शट मामला था. उन्हें वह मिलना चाहिए जिसके वे हकदार हैं. यह भारत में पहली बार है कि कोई शिक्षा मंत्री तिहाड़ जेल जाएगा, वह भी शराब घोटाले के मामले में. यह नीति पैसे के दोहन के लिए बनाई गई थी. ताकि वे खालिस्तानी की मदद से चुनाव लड़ सकें."

उन्होंने कहा, "अगर शराब नीति में कोई विसंगति नहीं थी, तो इसे वापस नहीं लिया जाना चाहिए था. यह भावनात्मक बयान देने का समय नहीं है. अगर उन्होंने (सिसोदिया) स्कूल, कॉलेज और अस्पताल खोले हैं, तो हमें दिखाएं. सुप्रीम कोर्ट जाइए, लेकिन मेरे लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) और आप बेनकाब हो गए हैं."

It was an open-and-shut case. They should get what they deserve. This is the 1st time in India that an Education Min will go to Tihar jail that too in liquor scam case. This policy was made to exploit money so they can fight elections with Khalistani's help: BJP MP Gautam Gambhir pic.twitter.com/lm0acJI7hU

— ANI (@ANI) February 28, 2023