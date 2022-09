Goa Politics: गोवा कांग्रेस के 8 MLA हुए BJP में शामिल, CM सावंत बोले- Congress छोड़ो यात्रा शुरू

Goa Congress MLAs join BJP: गोवा की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. गोवा में कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई है. कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं. इन विधायकों को गोवा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेत तनवड़े ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है.

ये विधायक हुए बीजेपी में शामिल

कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बीच उसके अपने ही लोग किनारा कर रहे हैं. गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं. इनमें दिगंबर कामत, माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, अलेक्सो सिकेरा और रूडोल्फ फर्नांडीस का नाम शामिल है.

Goa: Eight Congress MLAs to join BJP, says state party chief Sadanand Shet Tanavade

— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2022