VIDEO: जब अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर भड़के गोविंदानंद सरस्वती! 'सबूत' दिखाकर कांग्रेस को भी लपेटा

Govindanand saraswati Video Avimukteshwaranand saraswati: केंद्र के फैसलों और पीएम मोदी के मुखर आलोचक अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जबसे मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए तबसे सुर्खियों में हैं. यहां बात मोदी के पैर छूने की नहीं बल्कि उन पर लगे कुछ बेहद गंभीर आरोपों की करेंगे, जिससे उनके शंकराचार्य होने पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं. यहां एक संत पर दूसरे संत ने कानूनी दस्तावेजों के हवाले से जो कुछ कहा वो आपके लिए जानना भी बहुत जरूरी है. गोविंदानंद सरस्वती ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को झूठा फर्जी और अपराधी बताया है. गोविंदानंद सरस्वती ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी को भी लपेटा और प्रियंका वाड्रा को घेरते हुए उन्हें (अविमुक्तेश्वरानंद) कांग्रेस के हाथ का खिलौना बता डाला.

गोविंदानंद सरस्वती का ये वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो कह रहे हैं कि - 'अविमुक्तेश्वरानंद कोई शंकराचार्य नहीं है. यहां तक कि वो एक साधु कहलाने लायक भी नहीं. वो एक झूठा, फर्जी, ढोंगी और अपराधी है.' कुछ कानूनी पेपर दिखाते हुए गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने बयान दिया कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कांग्रेस घोषित शंकराचार्य: गोविंदानंद सरस्वती

उन्होंने कहा, 'हम यह सब बताना सुप्रीम कोर्ट से न्याय चाहते हैं. अविमुक्तेश्वरानंद देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं. हम देश की खातिर कुछ दस्तावेजों रख रहे हैं. प्रियंका गांधी वाड्रा ने 13 सितंबर, 2022 को एक पत्र में उन्हें श्रद्धेय शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के रूप में संबोधित किया इसके बाद अविमुक्तेश्वरानंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए. जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे जारी किया था तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य के रूप में संबोधित करते हुए एक पत्र कैसे लिखा? उन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ सवाल उठाया था. वह 'संन्यासी' होने का दिखावा करके शादियों में शामिल हो रहे हैं. लोग उनके पैर छू रहे हैं ये क्या हो रहा है.'

Swami Avimukteshwaranand is a criminal. He raises questions on Ram Mandir Pran Pratishtha but happily attends posh weddings. He is saying that 228 kg of gold in Kedarnath is missing, does he even know the difference between gold and brass - Govindanand Saraswati Ji Maharaj (Yog… pic.twitter.com/8lzRpFV4gj

— Mr Sinha (@MrSinha_) July 21, 2024