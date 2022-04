UP के इस शहर में बदले जाएंगे सेक्टरों के नाम! जानिए क्या है बड़ी वजह

Names Of Greater Noida Sectors Will Be Changed: ग्रेटर नोएडा में सेक्टरों के क्रम को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है. इसी वजह से प्राधिकरण सेक्टरों के नाम बदलने का विचार कर रहा है. इस पर ग्रेटर नोएडा में रहने वालों से भी सुझाव लिए जाएंगे.