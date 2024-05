Gujarat fire: गुजरात में तांडव, राजकोट के TRP गेमिंग जोन में आग लगने से 24 लोगों की मौत

Gujarat fire: गुजरात के राजकोट में टीआरपी मॉल के गेमिंग जोन में लगी आग ने कई परिवारों के चिराग बुझा दिए. आग की चपेट में आकर अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है. बताया जा रहा है कि मारे जाने वालों में ज्यादातर छात्र या बच्चे हैं. मौके पर राहत-बचाव कार्य जारी है. अधिकारियों ने बताया कि आग बुझाने के लिए मौके पर कई दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रशासन को सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दिए निर्देश

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने नगर निगम और प्रशासन को आग की घटना में तत्काल बचाव और राहत कार्य के निर्देश दिए हैं. भूपेन्द्र पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया, 'राजकोट में गेम जोन में आग लगने की घटना में नगर निगम और प्रशासन को तत्काल बचाव और राहत कार्यों के निर्देश दिए गए हैं. घायलों के तत्काल इलाज की व्यवस्था को प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया है'.

क्या कहा फायर स्टेशन अधिकारी ने

#WATCH Rajkot, Gujarat: On fire incident at TRP game zone, Fire Station Officer RA Joban says, " We cannot say anything about the exact number... We are bringing down bodies from both sides... The search operation is underway..." pic.twitter.com/SRdFAzlfCn

