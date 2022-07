Hamid Ansari: पाक-ISI कनेक्शन पर BJP का हामिद अंसारी पर हमला, पूर्व उपराष्ट्रपति ने दी ये सफाई

Hamid Ansari and PAK connection: भाजपा ने बुधवार को एक पाकिस्तानी पत्रकार के उन दावों को लेकर पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी (Hamid Ansari) और कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें पत्रकार नुसरत मिर्जा (Nusrat Mirza) ने कहा था कि उसने संप्रग सरकार के कार्यकाल में 5 बार भारत की यात्रा की और यहां से एकत्रित संवदेनशील सूचनाएं अपने देश की खुफिया एजेंसी ISI को उपलब्ध कराईं.

खुद पर लगे आरोपों पर दी सफाई

Ex-VP & Congress leader Hamid Ansari issues a statement regarding Pak journalist Nusrat Mirza.

"...falsehood unleashed on me in sec of media&by official spox of BJP...known fact that invitation to foreign dignitaries by VP of India is on advice of Govt generally through MEA..." pic.twitter.com/BMX1Ft50IF

