दिव्यांग शख्स से पैर चटवाया, मानवता को शर्मसार करने वाला वीडियो वायरल

Viral Video: एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें एक दिव्यांग व्यक्ति के साथ 2 लोगों को मारपीट करते हुए देखा जा सकता है. मानवता को शर्मसार करने वाला यह वीडियो ओडिशा के मयूरभंज का बताया जा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि दो युवक कैसे एक दिव्यांग को परेशान करे रहे हैं. वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है और पीड़ित को इंसाफ देने की बात कही जा रही है. पुलिस के मुताबिक यह घटना नशा मुक्ति केंद्र में हुई और दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है.

इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दिव्यांग व्यक्ति जमीन पर बैठा हुआ है और एक व्यक्ति उसे पैर चाटने पर मजबूर कर रहा है, जिससे वो पीड़ित व्यक्ति रो रहा है. इस दौरान लाल बनियान में एक और शख्स हाथ में लाठी लिए घूम रहा है. पीड़ित आदमी लगातार छोड़ देने की गुहार लगा रहा है. शर्मनाक हरकत करने के बाद दोनों ही लोगों में बहस होती दिखाई दे रही है. नशामुक्ति केंद्र के बाकी लोग इस दौरान कुछ भी कहने से डर रहे हैं.

पुलिस ने लिया एक्शन

With regards to the viral video of de-addiction centre, a case has been registered & both accd persons have been arrested & being forwarded to the court. Steps are being taken to close this de-addiction centres. Further investigation is underway.

— SP MAYURBHANJ (@spmayurbhanj) August 10, 2022