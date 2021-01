New Year 2021: देशभर में नए साल का जश्न, PM मोदी समेत इन नेताओं ने दी बधाई

नई दिल्ली: नया साल 2021 (New Year 2021) आज 1 जनवरी को शुरू हो गया. दुनियाभर के लोग नए साल 2021 के जश्न में डूबे हुए हैं और एक-दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं. लोगों ने नई उम्मीदों के साथ नए साल 2021 का स्वागत किया. लोग अपने परिवार वालों, चाहने वालों और दोस्तों के लिए नए साल 2021 (New Year 2021) के बेहतर रहने की मनोकामना कर रहे हैं. भारत में भी बड़े हर्षोल्लास और सकारात्मकता के साथ नए साल 2021 की शुरुआत हुई.

इस बीच देश के तमाम नेताओं और महत्वपूर्ण लोगों ने देशवासियों को नए साल (New Year 2021) की बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई लोगों ने नए साल की शुभकामनाएं दीं. जानिए किसने क्या कहा...

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर लिखा, 'आपको 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं! यह साल अच्छा स्वास्थ्य, आनंद और समृद्धि लाए. आशा और कल्याण की भावना प्रबल हो.'

May the spirit of hope and wellness prevail.

May this year bring good health, joy and prosperity.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अपने ट्वीट में लिखा, 'नव वर्ष 2021 की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं. प्रभु श्री राम से कामना है कि यह वर्ष मानवता के लिए आनंदमय, शांतिमय, सुखमय, आरोग्यमय एवं मंगलमय हो. आइए नवल वर्ष में हम सभी समर्थ, आत्मनिर्भर एवं समावेशी "नए भारत" के "नए उत्तर प्रदेश" के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध हों.'

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं. यह साल आपके और पूरे परिवार के लिए सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए यही मेरी आपको शुभकामना है.'

Happy New Year to you and your entire family. May the year 2021 bring happiness, prosperity and good health in everyone’s lives.

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नए साल 2021 की शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया कि वैदिक ऋषियों ने 2000 साल पहले प्रार्थना की थी. 'भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाँसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः' वैसे ही हम 'शुभ समाचार सुनें, सुखद चीजें देखें' और आने वाले नव वर्ष 2021 में अपना जीवन सार्थक और शांतिपूर्वक व्यतीत करें.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, 'मैं कामना करता हूं कि नया साल सभी के लिए आशा और खुशी लेकर आए.'

I wish that the new year brings hope and happiness to all. #HappyNewYear2021

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ट्वीट किया, 'आप सभी को 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं! मैं प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष सभी के जीवन में खुशी, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए. आप सभी को साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं.'

I pray that this year brings joy, prosperity and good health in everyone's lives.

Wishing you all a very happy 2021!

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'कोरोना महामारी के बीच इस बार नया साल नई उम्मीदों और नई आकांक्षाओं को लेकर आ रहा है. सभी देशवासियों को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं.'

केरल के वायनाड से कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, 'जैसे ही नया साल शुरू होने के साथ हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खो दिया और उन सभी को धन्यवाद, जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए बलिदान दिया. मेरा दिल किसानों और मजदूरों के साथ है जो अन्याय से गरिमा और सम्मान के साथ लड़ रहे हैं. सभी को नए साल की शुभकामनाएं.'

As the new year begins, we remember those who we lost and thank all those who protect and sacrifice for us.

My heart is with the farmers and labourers fighting unjust forces with dignity and honour.

Happy new year to all. pic.twitter.com/L0esBsMeqW

