Happy New Year 2023: इन देशों में हुआ साल 2023 का आगाज, भारत भी स्वागत करने को तैयार

Happy New Year 2023: भारत में नए साल का इंतजार कुछ ही घंटों में खत्म होने वाला है. लोग 12 बजने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 12 बजते ही पूरे देश में नया साल जोर-शोर से मनाया जाएगा. ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि नए साल में कौन सा देश सबसे पहलने प्रवेश करता है. तो आपको बता दें कि दुनिया के कई देश नया साल मना चुका हैं. आइये आपको बताते हैं भारत से पहले किस देश में नए साल का आगाज हो चुका है.

यहां देखें किस देश में कब मनाया जाता नया साल-

Sat 15:30 Christmas Island/Kiribati Kiritimati

Sat 15:45 Chatham Islands/New Zealand Chatham Islands

Sat 16:30 New Zealand with exceptions and 5 more Auckland, Wellington, Nuku'alofa, Apia

Sat 17:30 Fiji, small region of Russia and 7 more Anadyr, Suva, Funafuti, Yaren, Tarawa

Sat 18:30 Much of Australia and 7 more Melbourne, Sydney, Canberra, Honiara

Sat 19:00 Small region of Australia Adelaide, Broken Hill, Ceduna

Sat 19:30 Queensland/Australia and 6 more Brisbane, Port Moresby, Hagåtña

Sat 20:00 Northern Territory/Australia Darwin, Alice Springs, Tennant Creek

Sat 20:30 Japan, South Korea and 5 more Tokyo, Seoul, Pyongyang, Dili, Ngerulmud

Sat 20:45 Western Australia/Australia Eucla

Sat 21:30 China, Philippines and 10 more Beijing, Hong Kong, Manila, Singapore

Sat 22:30 Much of Indonesia, Thailand and 7 more Jakarta, Bangkok, Hanoi, Phnom Penh

Sat 23:00 Myanmar and Cocos Islands Yangon, Naypyidaw, Mandalay, Bantam

Sat 23:30 Bangladesh and 6 more Dhaka, Almaty, Bishkek, Thimphu, Astana

Sat 23:45 Nepal Kathmandu, Pokhara, Biratnagar, Dharan

Sun 00:00 India and Sri Lanka New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bengaluru

Sun 00:30 Pakistan and 9 more Tashkent, Islamabad, Lahore, Karachi

कैसे हुई न्यू ईयर की शुरुआत

अब आपको बताते हैं कहां और कब नए साल की शुरुआत हुई. 4000 साल पहले बेबीलीन में नए साल का जश्न मनाया गया. लेकिन तब न्यू ईयर एक जनवरी नहीं बल्कि 21 मार्च को मनाया गया था. बसंत ऋतु के स्वागत में यह जश्न मनाया गया था. 1 जनवरी को न्यू ईयर का जश्न पहली बार 15 अक्टूबर 1582 में मनाया गया था. इसकी शुरुआत रोमन शासक जूलियस सीजर ने की थी.

कहां कैसे मनाया जाता है न्यू ईयर

डेनमार्क में लोग नए साल के जश्न की शुरुआत प्लेट तोड़कर करते हैं. विन्सेनेस में लोग ऊंचाई से तरबूज को फेंककर नया साल मनाते हैं. स्पेन में अंगूर खाकर न्यू ईयर मनाया जाता है. रोमानिया में नए साल पर लोग सालों से भालू की पोशाक पहनते आ रहे हैं. नए साल पर जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में घंटी बजाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के कुछ हिस्सों में लोग नए साल पर पुरानी चीजें घर से बाहर फेंकते हैं.

