खड़गे के घर गुलदस्ता लेकर यूं ही नहीं पहुंच गए रिजिजू, कांग्रेस की अब सदन में 'हनक' समझिए

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार 3.0 काम पर जुट गई है. 24 जून से संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है. 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा और फिर 1 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा. इस बीच रविवार को केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके सरकारी आवास 10 राजाजी मार्ग जाकर मुलाकात की. रिजिजू ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे सदन में कांग्रेस का 'बढ़ा हुआ कद' कहा जा रहा है.

कांग्रेस का बढ़ा कद

दरअसल, कांग्रेस ने इस चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है. इंडिया गठबंधन ने 232 सीटें हासिल की हैं जबकि एनडीए 293 पर ही सिमट गया था. मोदी सरकार ने नारा तो 400 पार का दिया था लेकिन अपने दम पर वह बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई. अब संसद का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है तो सरकार चाहेगी कि सत्र बिना किसी रुकावट या शोर-शराबे के चले. हालांकि यह एक शिष्टाचार परंपरा है कि सदन शुरू होने से पहले संसदीय कार्यमंत्री विपक्षी पार्टी के नेता से मुलाकात करते हैं और संसद के सुचारू रूप से कामकाज को लेकर मदद मांगते हैं.

I had a pleasant courtesy meeting with Leader of Opposition in Rajya Sabha and Congress Party President Shri Mallikarjun Kharge ji. He shared with me about many valuable experiences of his life. Together, we all will work for the nation. pic.twitter.com/FLekmdzepi

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) June 16, 2024