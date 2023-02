Haryana Governor On Technology: नई प्रौद्योगिकियों में रोजगार के लिए युवाओं को तैयार करें: दत्तात्रेय

Dattatreya On Innovation and Research: हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय (Haryana Governor Bandaru Dattatreya) ने बुधवार को युवाओं को नई उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रौद्योगिकी, नवाचार तथा अनुसंधान (Technology, Innovation and Research) के क्षेत्र में ध्यान देना चाहिए.

दीक्षांत समारोह में लिया भाग हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय फरीदाबाद स्थित जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (J.C. Bose University of Science & Technology) के चौथे दीक्षांत समारोह (Convocation) को संबोधित कर रहे थे. विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति के रूप में दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों को उपाधि, पदक एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किए. राज्यपाल ने लड़कों की तुलना में लड़कियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक अच्छा संकेत है, जो साबित करता है कि लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाना है. महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश भी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा. कौशल विकास पर दिया जोर दत्तात्रेय ने कहा कि साल 1969 में भारत-जर्मनी संयुक्त परियोजना (Indo-German Joint Project) के अंतर्गत स्थापित इस संस्थान ने प्रगतिशील भारत की युवा शक्ति को कुशल तथा उद्यमशील (Skilled and Enterprising) बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. हरियाणा सरकार (Government of Haryana) द्वारा महान वैज्ञानिक जगदीश चन्द्र बोस (Great Scientist Jagdish Chandra Bose) के नाम पर इस संस्थान का नामकरण एक सराहनीय पहल है. बेरोजगारी को देश की बड़ी समस्या बताते हुए राज्यपाल ने कहा कि इसका समाधान कौशल विकास (Skill Development) है, नौकरी तभी मिलेगी, जब डिग्री लेने वाले युवाओं के पास रोजगार के लिए जरूरी कौशल होगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति अच्छी पहल हरियाणा राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (National Education Policy-2020) एक महत्वपूर्ण कदम है. यह नीति बेरोजगारी और गरीबी (Unemployment and Poverty) दूर करने वाली शिक्षा नीति है. राज्यपाल ने कहा कि इस नीति में औद्योगिक जरूरतों एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षा पर बल दिया गया है. (इनपुट: एजेंसी)