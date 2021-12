चुनाव वाले पांच राज्यों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए सख्त निर्देश, जानें क्या पड़ेगा असर

नई दिल्लीः देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पांच राज्यों के लिए जरूरी निर्देश जारी किए हैं. विधानसभा चुनाव वाले राज्यों को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना प्रोटोकॉल की शर्तों का कड़ाई से पालन करवाने के लिए कहा है. कोरोना की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने पांचों चुनावी राज्यों के साथ बैठक की है.

यह भी पढ़ेंः कानपुर के लिए पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए मंगलवार को क्या देने वाले हैं तोहफा

साथ ही चुनावी रैलियों के बाद कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर उठ रहे सवालों को देखते हुए मंत्रालय ने इन पांचों राज्यों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने की सलाह दी है. साथ ही रैली में शामिल होने वाले लोगों से कोरोना उचित व्यवहार अपनाने की अपील करने के लिए कहा है.

#Unite2FightCorona

➡️ Center reviews Public Health Response Measures and Vaccination Status with five Poll Bound States.

Read more at: https://t.co/pNuKbO7B8r pic.twitter.com/A4S1muXVK2

— Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) December 27, 2021