Rahul Gandhi Hathras Visit LIVE: तड़के हाथरस के लिए निकले राहुल गांधी, पहले अलीगढ़ में रुकेंगे

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज तड़के 5.30 बजे के करीब हाथरस के लिए निकल गए हैं. लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के बाद वह पहली बार यूपी जा रहे हैं. कुछ दिन पहले साकार हरि बाबा (भोले बाबा) के कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 121 लोगों की मौत हो गई थी. राहुल आज अलीगढ़ और हाथरस में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे.

#WATCH | Uttar Pradesh: Visuals from Pilakhna village in Aligarh, where Congress MP Rahul Gandhi will meet the victim families of the Hathras stampede incident.

The stampede happened on July 2 claiming the lives of 121 people. pic.twitter.com/a30UPvHCHx

— ANI (@ANI) July 5, 2024