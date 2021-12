कानपुर के लिए पीएम मोदी ने किया ट्वीट, जानिए कल क्या देने वाले हैं तोहफा

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कानपुर का दौरा करने वाले हैं. अपने कानपुर दौरे से पहले पीएम मोदी ने कानपुरवासियों को लेकर ट्वीट किया है. उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'कानपुर में शुरू किए जा रहे विकास कार्यों से शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार होगा और लोगों के 'ईज ऑफ लिविंग' को बढ़ावा मिलेगा'

The development works being launched in Kanpur will improve urban infra and boost ‘Ease of Living’ for the people. https://t.co/CJuJzx7Rwp

पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं कल 28 दिसंबर को कानपुर के लोगों के बीच होने को लेकर उत्सुक हूं. मैं आईआईटी कानपुर (IITKanpur) में दीक्षांत समारोह को संबोधित करूंगा. जिसके बाद मैं कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का उद्घाटन करूंगा. बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया जाएगा.

I look forward to being among the people of Kanpur tomorrow, 28th December. I will address the convocation at @IITKanpur after which I will inaugurate the completed section of Kanpur Metro Rail Project. The Bina-Panki Multiproduct Pipeline Project will also be inaugurated.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 27, 2021