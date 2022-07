Watch: सरकारी योजनाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे CM जयराम ठाकुर, मंच पर ऐसे करने लगे डांस

CM Jairam Thakur Dance Video: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो एक सांस्कृतिक गाने पर खिरकते नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री का ये वीडियो सोशल माडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के मंडी का है. सीएम जयराम ठाकुर लोक कलाकारों के साथ कदम से कदम मिलाकर डांस कर रहे हैं.

कार्यक्रम के दौरान लोक कलाकारों के साथ किया डांस

जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने मंडी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया. ह कार्यक्रम में लोक कलाकारों का उत्साह देखकर सीएम खुद को रोक नहीं पाए. वो खुद स्टेज तक पहुंच गए और कलाकारों के साथ डांस करने लगे.

#WATCH Himachal Pradesh CM Jairam Thakur dances with folk artists at an event in Mandi pic.twitter.com/B0NJBh2YrW

