105 साल में कितना बदल गया आर्कटिक? तब और अब की तस्वीर में साफ दिख रहा अंतर

नई दिल्ली. आपने सुना होगा कि एनवायरमेंट में लगातार तापमान बढ़ रहा है. इस वजह से ध्रुवों से से लगातार लैंडस्केप हो रहा है. हाल ही में सोशल मीडिया पर आर्कटिक क्षेत्र की दो तस्वीरें वायरल हो रहीं हैं. इनमें 105 साल के अंतराल की दो तस्वीरों की तुलना की जा रही है. तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा है कि आर्कटिक इलाके में काफी ज्यादा लैंडस्केप हो रहा है. जो भी इन तस्वीरों को देखता है वो हैरान रह जाता है.

आर्कटिक क्षेत्र की ये दोनों तस्वीरें IFS ऑफिसर प्रवीण कासवान ने ट्विटर पर शेयर की हैं. उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "दोनों तस्वीरें गर्मी में ली गई थीं...क्या आपको कुछ खास नजर आया?" ये तस्वीरें फोटोग्राफर क्रिश्चियन एसलैंड और ग्रीनपीस द्वारा बनाई गई 2003 की सीरीज का एक हिस्सा हैं. पहली तस्वीर में बर्फ की दीवार के पीछे पहाड़ों देखना मुश्किल है, वहीं दूसरी तस्वीर पूरी तरह से अलग कहानी कहती है. दूसरी तस्वीर में बर्फ न के बराबर दिख रही है.

This is Arctic 105 years apart. Both picture taken in summer. Do you notice anything special. Courtesy Christian Åslund. pic.twitter.com/9AHtLDGKRb

