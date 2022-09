Hidden Camera: होटल के कमरे या चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा तो नहीं छिपा? इन आसान ट्रिक्स से कर सकते हैं चेक

How to Find Hidden Camera in Hotel Room: चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हिडन कैमरे से लड़कियों का नहाते हुए वीडियो बनाने के बाद निजी सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. लोग अक्सर कहीं बाहर घूमने जाते समय होटल-गेस्ट हाउस में रुकते हैं. कपल भी अपने निजी पलों को जीने के लिए होटल में जाते हैं. ऐसे में सबसे बड़ा खतरा होता है कि वहां पर कोई हिडन कैमरा (Hidden Camera) तो नहीं लगा है, जो बाद में आपके लिए सामाजिक शर्मिंदगी का सबब बन जाए. ऐसे में हम कमरे में हिडन कैमरा ढूंढने की कुछ खास ट्रिक बताते हैं. इन ट्रिक को अपनाकर आप छिपे हुए कैमरे को आसानी से ढूंढकर बेकार कर सकते हैं.

छिपे हुए Hidden Camera को कैसे ढूंढें?

फ्लैश लाइट का सहारा लें

सबसे पहले कमरे में जाते ही उसकी सारी लाइट बंद कर दें और पर्दा लगा दें. पूरी तरह घुप्प अंधेरा होने के बाद मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट जलाएं. इसके बाद कमरे में चारों ओर अच्छी तरह तलाशी लें. अगर कहीं भी हिडन कैमरा (Hidden Camera) छिपा होगा तो उसके लैंस पर फ्लैट लाइट पड़ते ही वह तुरंत रिफ्लेक्ट करेगा. जिससे आप उसे ढूंढकर बेकार कर सकेंगे.

ब्लूटूथ का इस्तेमाल से करें चेक

कमरों में छिपाए गए हिडन कैमरा अक्सर ब्लूटूथ की मदद से ऑपरेट किए जाते हैं. ऐसा करके वे आपके निजी पलों को दूसरे सिस्टम पर कहीं भी देख सकते हैं या रिकॉर्ड कर सकते हैं. अगर आपको ऐसा शक हो तो आप अपने स्मार्टफोन के ब्लूटूथ को ऑन करके चेक करें कि आपके आसपास किस तरह के डिवाइस एक्टिव हैं. इससे आपको कैमरे के बारे में क्लू मिल जाएगा.

मोबाइल का कैमरा करें ऑन

आजकल नई तकनीक के हिडन कैमरे (Hidden Camera) आ गए हैं. ये कैमरे आसानी से किसी भी कमरे में रखी घड़ी, लैंप, बल्ब, सामान रखने के लिए बने शेल्व या सजावट के सामान में फिट किए जा सकते हैं. इसलिए आप फ्लैश लाइट और अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके घुप्प अंधेरे में हर उस चीज को चेक करें, जहां पर आपको कैमरा छिपाने का शक हो. अगर आपको मोबाइल के कैमरे में कहीं छोटे सफेद डॉट्स दिखाई दें तो समझ जाएं कि वह हिडन कैमरा है.

इन्फ्रारेड ब्लास्टर्स किरणों से चल जाता है पता

हमारी आंखें इस प्रकार के छिपे हुए हाइटेक कैमरों को आसानी से नहीं ढूंढ सकती. लेकिन स्मार्टफोन के कैमरा से इन्फ्रारेड ब्लास्टर्स की किरणें निकलती हैं. जिनकी मदद से हम अंधेरे कमरे में छिपाए गए हिडन कैमरा (Hidden Camera) को भी आसानी से ढूंढ सकते हैं. साथ ही अपनी निजता का उल्लंघन होने से भी बचा सकते हैं.

(ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर)