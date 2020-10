हैदराबाद: गगन नारंग के सपनों पर बारिश ने फेरा पानी, करोड़ों के उपकरण खराब

हैदराबाद: मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद (Hyderabad) में बड़ी तबाही मचाई है. शहर के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई और कम से कम 50 लोगों की मौत हुई है. वहीं, इस प्राकृतिक आपदा के चलते ओलिंपिक पदक विजेता गगन नारंग (Gagan Narang) को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है. नारंग की अकादमी ‘गन फॉर ग्लोरी’ (Gun For Glory) में पानी भर गया है, जिसकी वजह से कई उपकरण खराब हो गए हैं.

अनपैक भी नहीं किया था

जानकारी के मुताबिक, एक करोड़ से ज्यादा मूल्य की राइफल और पिस्तौल पानी भरने से खराब हो गई हैं, उन्हें अब तक अनपैक भी नहीं किया गया था. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता नारंग राइफल जर्मनी और पिस्तौल इटली से लेकर आये थे. बारिश का पानी तीसरे दिन भी अकादमी में जमा हुआ है.

एक ही झटके में बिखरे सपने

गगन नारंग ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि वो अकादमी को फिर से पहले जैसी स्थिति में लेकर आएंगे. उन्होंने कहा कि एक ही झटके में उनके सपने बिखर गए हैं. इस घटना से वे आहत हैं, लेकिन स्थिति सामान्य होते ही अकादमी को पहले की तरह वापस खड़ा करेंगे.

These guns were to be used for our Telangana range project. Rain in the last 2 days dealt a heavy blow to our plans as this equipment worth 1.3cr procured 4 making champs was under 8 ft water. Our effort to produce shooting champs from Telangana washed away by rain @KTRTRS pic.twitter.com/vIluI140Yr

— Gagan Narang (@gaGunNarang) October 15, 2020