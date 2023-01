Joshimath Sinking: जोशीमठ में खतरा अभी टला नहीं, दरार हो सकती है और गहरी, मौसम विभाग की डराने वाली भविष्यवाणी

Joshimath Sinking: उत्तराखंड के जोशीमठ में भू-धंसाव का खतरा अभी टला नहीं है. इस पहाड़ी शहर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं. अब मौसम विभाग ने जोशीमठ के लिए डराने वाला पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले 4 दिनों में जोशीमठ में बारिश हो सकती है. जिसके चलते वहां भू-धंसाव का खतरा बढ़ जाएगा और दरारे भी बढ़ सकती हैं. बारिश की वजह से वहां के हालात और बदतर हो सकते हैं.

बता दें कि जोशीमठ में की सड़कों, घरों और होटलों में पड़ी दरारें और चौड़ी हो गई हैं. भूस्खलन की मार झेल रहे जोशीमठ के लोगों के लिए मौसम विभाग की ये खबर परेशान करने वाली है. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि आने वाले चार दिन जोशीमठ के लिए भारी हो सकते हैं. आगामी चार दिन जोशीमठ और उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी इलाकों में बारिश का पूरा अनुमान है.

IMD forecast #coldwave condition over northwest #India is likely to abate from 19th January as two fresh Western Disturbances in quick succession are approaching Western Himalayan Region. 1st western disturbance will affect the region from tomorrow night & another from Jan 20. pic.twitter.com/cfC0aGGlje

— All India Radio News (@airnewsalerts) January 17, 2023