Fact Check: क्या भारत के सबसे लंबे सी- ब्रिज अटल सेतु में आ गई दरारें? जानें सच्चाई

India longest sea bridge Atal Setu: क्या मुंबई को नवीं मुंबई से जोड़ने वाले भारत के सबसे बड़े सी- ब्रिज अटल सेतु में दरार आ गई है. यह मुद्दा इसलिए उठ गया है क्योंकि कांग्रेस ने बिहार में गिरे एक पुल से अटल सेतु को जोड़ते हुए इसकी सेफ्टी का मुद्दा उठाया है. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले शुक्रवार को अपने कार्यकर्ताओं के साथ अटल ब्रिज पर पहुंचे और पुल का मुआयना. इसके बाद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करके कहा कि जिस पुल का 3 महीने पहले ही पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था, उसमें दरार आ गई है. उन्होंने इस मामले की हाईकोर्ट से संज्ञान लेने और जांच के लिए कमेटी गठित करने की भी अपील की.

'हाईकोर्ट स्वत संज्ञान लेकर दे जांच का आदेश'

नाना पटोले ने कहा कि बिहार में इसी हफ्ते गिरे पुल की घटना अभी ताजा है. इसी बीच मुंबई में भी पुल के निर्माण में खामी सामने आने से लोगों में दहशत है. इससे पुल की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. लिहाजा इस मामले में हाईकोर्ट को स्वत संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जारी करने चाहिए.

MMRDA ने पेश की अपनी सफाई

नाना पटोले की इस पोस्ट के बाद मुंबई में तेजी से राजनीति गर्मा गई और कांग्रेस कार्यकर्ता उनकी पोस्ट को वायरल करने लगे. निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठने के बाद पुल का निर्माण करने वाले मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) इस मामले में आगे आई और अपनी सफाई पेश की. अथॉरिटी ने कहा कि अटल सेतु को जोड़ने वाली एप्रोच रोड पर मामूली दरारें पाई गई हैं लेकिन पुल के मुख्य भाग में कोई दरार नहीं है.

