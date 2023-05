इंटरनेट की दुनिया में भारत ने बना दिया ये अनोखा रिकॉर्ड, 2025 तक सभी देश छूट जाएंगे पीछे

Internet in India Report 2022: भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश में शहरों से ज्यादा गांवों में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है. इतना ही नहीं देश की आधी से ज्यादा आबादी एक्टिव इंटरनेट यूज़र है. रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 तक सबसे ज्यादा इंटरनेट ग्रोथ भारत में होगी.

52% भारतीय यानी तकरीबन 76 करोड़ लोग इस समय एक्टिवली इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. आंकलन के मुताबिक 2025 तक 90 करोड़ भारतीय इंटरनेट का एक्टिव इस्तेमाल कर रहे होंगे. एक्टिव यूज़र से मतलब ऐसे लोग जो महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं. भारत में पहली बार इतनी ग्रोथ देखी गई है.

ये आंकड़े Internet in India Report 2022’ में जारी किये गए हैं. ये रिपोर्ट the Internet and Mobile Association of India (IAMAI) ने जारी किए हैं. सबसे बड़ी बात ये है कि इन 76 करोड़ इंटरनेट यूज़र में से 40 करोड़ ग्रामीण लोग हैं और 36 करोड़ लोग शहरों में रहने वाले हैं. यानी गांवों में इंटरनेट का प्रयोग शहरों से ज्यादा है.

पिछले एक साल में शहरी भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल 6% बढ़ा है जबकि गांवों में ये ग्रोथ 14% है. 2025 तक नए इंटरनेट यूज़र्स में से 56% गांवों से होंगे. अगर कुल मामलों को देखें तो गोवा में सबसे ज्यादा 70% और बिहार में सबसे कम 32% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. कुल भारतीयों में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले 54% पुरुष हैं.

लेकिन नए यूजर्स में जुड़ने वालों में 57% महिलाएं हैं. माना जा रहा है कि 2025 तक नए यूजर्स में से 65% महिलाएं होंगी. मोबाइल के अलावा टैबलेट या स्ट्रीमिंग डिवाइस जैसे स्मार्ट टीवी पर इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या एक साल में 8% से बढ़कर 13% हो गई है. भारत में डिजीटल पेमेंट एक साल में 13% बढ़ी

भारत में हो रही सभी डिजीटल पेमेंट में से 99% UPI users हैं. पिछले एक साल में डिजीटल पेमेंट के इस्तेमाल में 13% की बढ़त हुई है. तकरीबन 34 करोड लोग डिजीटल पेमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें से 36% गांवों से हैं.