India China: भारतीय सेना का चीन को फिर करारा संदेश, बर्फीले गलवान में क्रिकेट खेलकर कहा- हम असंभव को बनाते हैं संभव

'हम असंभव को संभव बनाते हैं'

भारतीय सेना ने अपने लबालब आत्मविश्वास को दिखाते हुए पूर्वी लद्दाख (East Ladakh) में क्रिकेट खेल रहे सैनिकों की तस्वीरें शेयर की है. लद्दाख क्षेत्र की सुरक्षा में तैनात 14वीं कोर, जिसे फायर एंड फ्यूरी कोर (Fire and Fury Corps) भी कहा जाता है, उसने इन तस्वीरों को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है. अपनी इस पोस्ट में 14वीं कोर ने लिखा, 'पटियाला ब्रिगेड, त्रिशूल डिवीजन ने शून्य से नीचे तापमान में अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में पूरे उत्साह और जोश के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन किया. हम असंभव को संभव बनाते हैं.'

#Patiala Brigade #Trishul Division organised a cricket competition in extreme high altitude area in Sub zero temperatures with full enthusiasm and zeal. We make the Impossible Possible@adgpi @NorthernComd_IA pic.twitter.com/0RWPPxGaJq

