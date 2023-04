Racist Cartoon: भारत की जनसंख्या पर जर्मन मैगजीन ने बनाया 'नस्लवादी' कार्टून, भड़के यूजर्स ने अच्छे से सुना दिया

कार्टून में एक भीड़भाड़ वाली भारतीय ट्रेन को दिखाया गया है, जिसमें छत के ऊपर बैठे यात्री समानांतर ट्रैक पर चल रही एक आधुनिक चीनी बुलेट ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ दो ड्राइवर हैं. कार्टून ने यह चित्रित करने का प्रयास किया कि भारत जनसंख्या की गिनती में चीन से आगे निकल गया था, लेकिन चीजों के बारे में उनका रूढ़िवादी दृष्टिकोण ही रहेगा.

जैसे ही कार्टून वायरल हुआ, इंटरनेट यूजर्स ने जर्मन पत्रिका को यह याद दिलाने का प्रयास किया कि पिछले कुछ दशकों में भारत काफी बदल गया है. एक मंत्री ने मैगजीन को यहां तक ​​याद दिलाया कि जब कुछ दिनों में अर्थव्यवस्था के मामले में जर्मनी को पछाड़ देगा, तो इस तरह का कार्टून छापना एक अच्छा फैसला नहीं है.

Dear Cartoonist at derspiegel

Notwithstanding ur attmpt at mocking India, its not smart to bet against India under PM narendramodi ji In a few years Indias economy will be bigger than germanys NewIndia pic.twitter.com/Evzooqfc2J

Rajeev Chandrasekhar (Rajeev GoI) April 23, 2023