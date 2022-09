Indian Navy: समंदर में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा ये वॉरशिप, जानें 'मेड इन इंडिया' DSV की खासियत

Indian Navy Visakhapatnam: स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए डाइविंग सपोर्ट वेसल्स (डीएसवी) भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. दो जहाजों के निर्माण के लिए 2018 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) के साथ 2,392.94 करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे. भारतीय नौवहन नौसेना नियमों के भारतीय रजिस्टर का पालन करते हुए स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए अपनी तरह के पहले जहाजों का निर्माण किया गया है.

दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा ये वॉरशिप

हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) गुरुवार को विशाखापत्तनम में दो डाइविंग सपोर्ट वेसल लॉन्च करने के लिए तैयार है. नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और उनकी पत्नी कला हरि कुमार इन जहाजों को लॉन्च करेंगे. एचएसएल के अनुसार, डाइविंग सपोर्ट वेसल (डीएसवी) अपनी तरह का पहला जहाज है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए एचएसएल में स्वदेशी रूप से डिजाइन और तैयार किया गया है.

Two Diving Support Vessels being built by Hindustan Shipyard Ltd, Vishakapatnam for the Indian Navy, are scheduled to be launched tomorrow. Admiral R Hari Kumar, Chief of the Naval Staff, will be the Chief Guest at the launching ceremony. pic.twitter.com/yeomZYSVZc

— ANI (@ANI) September 21, 2022