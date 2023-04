बिहार की इस ग्लैमरस पॉलिटिशन के दीवाने थे लोग, खूबसूरती ऐसी कि इंदिरा गांधी को भी होती थी 'ईर्ष्या'

Tarkeshwari Sinha Story: भारतीय इतिहास में कई खूबसूरत महिला राजनेताओं की चर्चा होती है. ऐसी ही एक बिहार की इस ग्लैमरस पॉलिटिशन थीं तारकेश्वरी सिन्हा (Tarkeshwari Sinha), जिनकों लेकर सांसद क्या मंत्रियों के बीच भी खास दीवानगी थी. तारकेश्वरी सिन्हा की खूबसूरती के चर्चे इतना ज्यादा थी कि उन्हें 'The glamour girl of the Indian Parliament' के नाम से जानी जाती थीं. कहा जाता है कि इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) भी उनसे 'ईर्ष्या' करती थीं, जिसका जिक्र अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने 5 मार्च 1971 के एडिशन में किया था.

26 की उम्र में बन चुकी थीं सांसद 26 दिसंबर 1926 को जन्मीं तारकेश्वरी सिन्हा (Tarkeshwari Sinha) की लोकप्रियता काफी ज्यादा थी और साल 1947 तक बिहार कांग्रेस के सभी सीनियर नेता उनसे वाकिफ हो चुके थे. इसके बाद साल 1952 में पंडित जवाहर लाल नेहरू (Pandit Jawaharlal Nehru) ने उन्हें पटना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने को कहा. 1952 के चुनाव में चुनाव जीतकर तारकेश्वरी सिन्हा सिर्फ 26 साल की उम्र में सांसद बन गईं. तब उन्हें 'बेबी ऑफ हाउस', ग्लैमर गर्ल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स' और 'ब्यूटी विद ब्रेन' कहा जाने लगा. इंदिरा गांधी क्यों करती थीं नफरत न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इंदिरा गांधी (Indira Gandhi), तारकेश्वरी सिन्हा (Tarkeshwari Sinha) को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थीं, क्योंकि इंदिरा गांधी को लगता था कि तारकेश्वरी उनके पति फिरोज गांधी के काफी करीब हैं. इंदिरा गांधी पर जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रेंक ने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया है और बताया है कि किसी जमाने में फिरोज गांधी का तारकेश्वर सिन्हा के साथ अफेयर चला था. इस वजह से ही इंदिरा गांधी उन्हें पसंद नहीं करती थीं. 7 साल तक नेहरू कैबिनेट में रहीं मंत्री तारकेश्वरी सिन्हा (Tarkeshwari Sinha) ने साल 1952 में मात्र 26 साल की उम्र में सांसद बनने के बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह साल 1957, 1962 और 1967 में बाढ़ लोकसभा सीट से चुनाव में जीत दर्ज की. वह साल 1958 में जवाहर लाल नेहरू की कैबिनेट में महिला उप वित्त मंत्री बनीं और 1964 तक इस पद पर रहीं. क्यों चर्चा में हैं तारकेश्वरी सिन्हा तारकेश्वरी सिन्हा (Tarkeshwari Sinha) एक बार फिर चर्चा में हैं, क्योंकि @IndiaHistorypic की ओर से सोशल साइट ट्विटर पर उनकी एक एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर की है. फोटो शेयर करते हुए ट्विटर अकाउंट से पूछा गया है कि इस भारतीय राजनेता के नाम का अनुमान लगाइए.