Operation Ajay: वॉर जोन में बरसते रॉकेटों-बमों के बीच फंसे लोग, इजरायल से भारतीयों को लाने के लिए भारत ने उठाया ये कदम

Palestine-Israel War: फलस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए पहला चार्टर प्लेन बेन गुरियन एयरपोर्ट से गुरुवार शाम को रवाना होगा. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, जैसा कल विदेश मंत्री ने बताया था कि इजरायल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है. जो वहां से भारत आना चाहते हैं, उनको लाया जाएगा. गुरुवार रात पहली चार्टर फ्लाइट तेल अवीव पहुंचेगी और भारतीयों को लेकर वहां से कल सुबह वापस आएगी. उन्होंने कहा, फिलहाल हमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं मिली है. अरिंदम बागची ने कहा, इजरायल में करीब 18 हजार भारतीय हैं. वहां चल रहा युद्ध चिंता का विषय है और हमारे मिशन ने जो एडवाइजरी जारी की है, उसको भारतीय फॉलो करें.

