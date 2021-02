Disengagement के बीच China पर रहेगी India की पैनी नजर, ITBP को Patrolling मजबूत करने के आदेश

नई दिल्ली: लद्दाख में भले ही चीनी सेना (Chinese Army) पीछे हट रही हो, लेकिन भारत (India) हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. चीन के इतिहास को देखते हुए भारत सरकार कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती. इसलिए इंडो-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) को पेट्रोलिंग (Patrolling) मजबूत करने का आदेश दिया गया है. ITBP के डायरेक्टर जनरल सुरजीत सिंह देसवाल (Surjeet Singh Deswal) ने बताया कि शॉर्ट और लॉन्ग-रेंज पेट्रोलिंग बढ़ाने की योजना पर काम चल रहा है. बता दें कि भारत और चीन की सेनाएं पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों से डिसएंगेजमेंट (Disengagement) के लिए सहमत हुईं हैं.

‘हमारी Patrolling जारी रहेगी’

ITBP के DG देसवाल ने कहा कि डिसएंगेजमेंट (Disengagement) पर सहमति दोनों देशों की सेनाओं में बनी है. हम बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करना जारी रखेंगे. इसमें शॉर्ट और लॉन्ग-रेंज पेट्रोलिंग भी शामिल है. उन्होंने आगे कहा कि वैसे तो हमारे सभी बॉर्डर आउट पोस्ट्स (BOPs) पर पिछले साल से ही पूरी तरह तैनाती की गई है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए पेट्रोलिंग को और मजबूत किया जाएगा.

Govt has given the mandate of border management to ITBP. Disengagement is only between Armies (India and China). We will continue to conduct our short & long-range patrol. Patrolling will be strengthened, Army will be behind us: ITBP DG SS Deswal pic.twitter.com/rTxWqJptg0

— ANI (@ANI) February 23, 2021