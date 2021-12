BJP के नारे में उर्दू शब्द होने पर जावेद अख्तर का 'तंज', सोशल मीडिया पर जमकर लगी क्लास

नई दिल्ली: Uttar Pradesh में होने वाले विधान सभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपने आपको दूसरे से आगे दिखाने के लिए नए-नए आरोप लगा रहे हैं. इस बीच मशहूर लेखक और कवि जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ऐसा ट्वीट किया जिसको लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगाई गई. दरअसल जावेद अख्तर ने यूपी बीजेपी (UP BJP) के एक नारे को लेकर तंज किया था.

जावेद अख्तर का ट्वीट

जावेद अख्तर ने ट्वीट किया कि यूपी बीजेपी का नारा देखकर अच्छा लगा 'सोच ईमानदार काम दमदार' लेकिन इसमें चार में से तीन शब्द उर्दू के हैं, ईमानदार, काम और दमदार.

Nice to see that the slogan of UP BJP “ soch imaandar kaaam dumdaar “ has out of four three urdu words , imaandar , kaam and Damdar . — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) December 7, 2021

सोशल मीडिया पर लगी जावेद अख्तर की क्लास

गौरतलब है कि जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में जो बात लिखी उससे सोशल मीडिया पर लोग काफी नाराज दिखे. उन्होंने जावेद अख्तर को याद दिलाया कि उर्दू भी एक भारतीय भाषा है. सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- WFH करने वालों के लिए खुशखबरी! सरकार जल्द लाएगी कानून; मिलेगा एडिशनल खर्चों का पैसा

जावेद अख्तर को जवाब देते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया, 'तो क्या हुआ? उर्दू एक भारतीय भाषा है. इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं?'

So what? Urdu is Indian language only.. What do you wish to prove by this? — नेत्रा डाऊ (@onlyonenetra) December 7, 2021

एक अन्य यूजर ने जावेद अख्तर को जवाब देते हुए ट्वीट किया, 'शब्द कोई भी हो भाव समझना आवश्यक है मित्र.'

Shabd koi bhi ho bhaav samjhna aavashyak hai.... mitra — Formless (@SatpalS53099655) December 7, 2021

इंडियन नाम के एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट किया कि जय श्री राम के बारे में आपका क्या ख्याल है?

वहीं राकेश मिश्रा नाम के एक यूजर ने ट्वीट किया कि भाषा को भी धर्म से जोड़ दिया?

Bhasha ko bhi dharm sai जोड़ दिया ? — Rakesh Misra (@RAAKMISRA) December 7, 2021

जावेद अख्तर को जवाब में ट्विटर यूजर मानवेंद्र सिंह ने लिखा, 'आप सबको तो खुश होना चाहिए. अगर ये संस्कृत में होता तो धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ जाती.'

You all must be happy Had it been in Sanskrit

Secularism wld hv been in danger — Manvendra Singh (@Manva_tweets) December 7, 2021

एक अन्य यूजर ने जावेद अख्तर के ट्वीट के जवाब में लिखा, 'आप उर्दू मुस्लिम में ही फंसे हो जी, देश के बारे में सोचो जरा.'