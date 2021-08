JDU नेता उपेंद्र कुशवाहा के बयान से बिहार में राजनीतिक हलचल, नीतीश को बताया PM मैटेरियल

पटना: बिहार में बीजेपी (BJP) के सहयोगी दल जेडीयू (JDU) नेता उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के ताजा बयान ने बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है. उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को प्रधानमंत्री पद का मैटेरियल बताया है.

जेडीयू के पार्लियामेंट बोर्ड के चेयरमैन उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) ने कहा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) देश के प्रधानमंत्री हैं. जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है. अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके अतिरिक्त और भी कई लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने की काबलियत रखते हैं. उनमें से एक नीतीश कुमार भी हैं.

People made Narendra Modi PM today & he's doing good work. But there are others in country who've potential to become PM. Of them is Nitish Kumar. He should be called PM-material &it's not about challenging PM Modi: Upendra Kushwaha, Chairman,National Parliamentary Board of JD(U) pic.twitter.com/4v9cLXPCwy

— ANI (@ANI) August 1, 2021