J&K गर्वनर ने कहा, 'हमने जितना काम किया है, उतना चुनी हुई सरकार ने शायद ही किया हो'

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir ) के गर्वनर (Governor) सत्यपाल मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जितना काम पिछले एक साल में किया है उतना शायद चुनी हुई सरकार ने भी नहीं किया. कठुआ में एक कार्यक्रम में बोलते हुए राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Satyapal Malik) ने यह बात कही.

राज्यपाल ने कहा, 'देश की नजरों में राज्यपाल वह होता है जो कि गोल्फ खेलता है, जनता के लिए कुछ नहीं करता है, अपने कार्यकाल के दौरान वह सिर्फ आराम करता है. लेकिन हमने जितना काम पिछले एक साल में किया मुझे नहीं लगता उतना काम किसी चुनी हुई सरकार ने भी किया है. '

इससे पहले गुरुवार (12 सितंबर) को जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कश्मीर में सेब किसानों को धमकाने वाले लोगों को जल्द से जल्द सुधर जाने की चेतावनी दी. मलिक ने कहा, 'हम किसानों की रक्षा करेंगे और उन्हें सुरक्षा देंगे. जो किसानों को धमका रहे हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी.'

J&K Governor Satya Pal Malik in Kathua:In the eyes of the country, Governor is a person who plays golf&does nothing for public,he/she just rests during their governorship.But the amount of work that we've done in last 1 yr, I don’t think even an elected govt does that much work. pic.twitter.com/qDA4p02pGT

— ANI (@ANI) September 14, 2019