जम्मू-कश्मीर: 4 KM पैदल चलकर पहाड़ी गांव में पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

राजौरी: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने गुरुवार को कश्मीर घाटी के शोपियां (Shopian Encounter) में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए तीनों युवकों के परिवार वालों से मुलाकात की. पहाड़ी होने के कारण गाड़ी गांव तक नहीं जा पाई, इसके बाद मनोज सिन्हा ने 4 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की और युवकों के परिवार वालों से मिलकर इंसाफ का भरोसा दिलाया.

मुलाकात के बाद उन्होंने कहा, "परिवार वालों से मुलाकात कर मैंने अपनी संवेदना व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) का संदेश दिया कि न्याय किया जाएगा." उनका कहना था कि मामले की जांच चल रही है और सच्चाई बाहर आएगी.

Jammu & Kashmir: Lieutenant Governor Manoj Sinha yesterday travelled on foot for about 4-km to reach Rajouri's Tarkassi village to meet families of the three youths killed in Shopian in July. He said, "I expressed my condolences &delivered PM's message that justice will be done." pic.twitter.com/QJE77LIojo

