COVID-19: कर्नाटक के CM येदियुरप्पा ने किया बड़ा ऐलान, राहत कोष में दान करेंगे इतने महीने की सैलरी

बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना एक साल का अपना वेतन दान देंगे ताकि कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से निपटने में राज्य सरकार की मदद हो सके.

बता दें कि येदियुरप्पा ने अपनी सरकार के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, अधिकारियों के साथ-साथ आम नागरिकों से इस मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी क्षमता के अनुसार दान देने की अपील की है.

मुख्यमंत्री ने एक वीडियो संदेश के साथ ट्वीट किया, ‘‘यह बेहद मुश्किल समय है. इसीलिए यह जरूरी है कि हम मिलकर इस महामारी का मुकाबला करें. निजी रूप से मैं एक साल का अपना वेतन सीएमआरएफ COVID-19 में दान दे रहा हूं. मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप इसमें योगदान दें चाहे छोटा योगदान ही सही.’’

It is a very difficult time that we are all going through. And it is important that we fight this epidemic together. Personally, I am donating my one year's salary to the #CMRF Covid19. I request you all to contribute, however small, and help #Karnataka fight #Corona.

Thank you pic.twitter.com/15jwrk1Ixz

— B.S. Yediyurappa (@BSYBJP) April 1, 2020