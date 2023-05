Karnataka: UCC पर हिमंत बिस्वा सरमा का बड़ा बयान, बोले- मुस्लिम बेटियों को नहीं बनने देंगे बच्चे पैदा करने की मशीन

'मुस्लिम बेटियों को नहीं बनने देंगे बच्चे पैदा करने की मशीन'

दक्षिण कन्नड़ जिले के उजिरे, बेलथांगडी में रोड शो को संबोधित करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) ने कहा, 'हमें समान नागरिक संहिता (UCC) भी बनाना है. मुस्लिम महिलाओं और बेटियों की 4 से अधिक बार शादी की कर दी जाती है. हमें समान नागरिक संहिता लाना है. मुस्लिम बेटियों को बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर बनाया जाना चाहिए.'

#WATCH We also have to make Uniform Civil Code. Muslim women & daughters are made to marry over 4 times. We have to bring Uniform Civil Code. Muslim daughters should be made doctors, and engineers, not child-producing machines: Assam CM Himanta Biswa Sarma in Karnataka… pic.twitter.com/LiJxoQQo6L

— ANI (@ANI) May 6, 2023