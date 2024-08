'शायद कभी इंसाफ न मिले...' कोलकाता रेप-मर्डर केस में नया मोड़, डॉक्टरों ने ही तोड़ दिया डॉक्टरों का भरोसा

Kolkata Doctor Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से हुई हैवानियत पर पूरे देश के चिकित्सक गुस्से में हैं. दिल्ली, मुंबई, समेत पूरे देश के अलग-अलग हिस्सों में डॉक्टर्स सड़कों पर हैं. इसी बीच एक ऐसी सूचना आई जिससे डॉक्टरों के एक संगठन ने कहा कि शायद अब महिला डॉक्टर का इंसाफ न मिले, जानें पूरा मामला.

FORDA संगठन से हड़ताल खत्म की

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के मामले में दो दिन से जारी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) की हड़ताल मंगलवार शाम को खत्म हो गई. FORDA के कुछ डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्‌डा के दिल्ली स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की. डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, इसलिए वे हड़ताल खत्म कर रहे हैं.

स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में पत्र में लिखी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया: FORDA

जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हड़ताल में शामिल FORDA ने बयान जारी कर कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में पत्र में लिखी सभी मांगों को स्वीकार कर लिया है. केंद्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए अनुरोध के अनुसार FORDA समिति का हिस्सा होगा, जिस पर 15 दिनों के भीतर काम शुरू हो जाएगा. मंत्रालय से जल्द ही आधिकारिक सूचना दी जाएगी. इसलिए हड़ताल वापस लेने का फैसला किया गया है.

He welcomed their decision to call off the strike in the public interest and assured them that the Ministry of Health & Family Welfare will address all… pic.twitter.com/RqheiRVF1d

Union Health Minister, Shri @JPNadda met with the Federation of Resident Doctors Association ( @FordaIndia ) delegation today.

FAIMA ने अभी भी हड़ताल को रखा जारी

हालांकि देश के कई अन्य अस्पतालों और दूसरे एसोसिएशन के डॉक्टरों ने कहा है कि वे हड़ताल जारी रखेंगे। इसमें AIIMS, इंदिरा गांधी अस्पताल और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोएिशन (FAIMA) के शामिल हैं. इनका कहना है कि जब तक डॉक्टरों पर हमले रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू नहीं किया जाएगा तब तक हड़ताल जारी रहेगी.

FORDA की FAIMA ने की आलोचना

मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क के डॉ. ध्रुव चौहान हड़ताल खत्म करने पर FORDA की आलोचना की. उन्होंने कहा कि ज्यादातर मेडिकल फ्रेटरनिटी इसके विरोध में है. अब हड़ताल खत्म करने का मतलब होगा कि फीमेल रेसिडेंट डॉक्टर्स को शायद कभी इंसाफ न मिले. इसलिए सेंट्रल हॉस्पिटल्स अपनी हड़ताल जारी रखेंगे.

We had a meeting with all the associated RDAs Pan India.

Matter is not solved yet.@AmitShahOffice ji @JPNadda ji our demand is Central protection for HCW.

Strike to be continued tomorrow.

We are standing with you all our dear Residents.

Press Release soon#WeWantJustice pic.twitter.com/6bKfYrPsSq

— FAIMA Doctors Association (@FAIMA_INDIA_) August 13, 2024