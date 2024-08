Kolkata: खुलासे पर खुलासे.. डॉक्टर बेटी के पिता को वारदात की रात कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने किया था कॉल

Kolkata Rape Murder Case: कोलकाता में डॉक्टर से रेप और फिर मर्डर का मामला अभी तक सुलझ नहीं सका है. जांच की कमान सीबीआई के हाथ में आने के बाद भी कई राज से पर्दा उठना अभी बाकी है. इस बीच डॉक्टर बेटी के पिता ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल को लेक नया खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि वारदात के दिन कॉलेज के पूर्व प्रिसिंपल ने उन्हें कॉल किया था.

उन्होंने हमसे बात नहीं की..

मृत डॉक्टर के पिता ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉ संदीप घोष के बारे में कहा कि हम उनसे बात नहीं कर पाए हैं. घटना के दिन, उन्होंने हमें फोन किया लेकिन छात्रों ने हमें न जाने के लिए कहा. वह वहां (घटना स्थल) आए लेकिन उन्होंने हमसे बात नहीं की.

#WATCH | Kolkata doctor rape-murder case: "...We have not been able to speak with him. The day the incident occurred, he called us but the students told us not to go. He came there (incident spot) but he did not speak with us," says the father of deceased doctor on former… pic.twitter.com/u87u98MXAl

