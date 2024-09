Resrvation: ये जो आरक्षण है... पहले इसी मुद्दे पर BJP को घेर रहे थे राहुल गांधी, अब US में बोलकर खुद निशाने पर आए

BJP Leaders Slam Rahul Gandhi: कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने अमेरिका दौरे पर दिए विवादित बयानों से देश का सियासी पारा हाई कर दिया है. राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर चीन की तारीफ की, भारत में सिख समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, जातिगत आरक्षण और बेरोजगारी को लेकर विवादित बयान दिए और भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से भी मुलाकात की. इसको लेकर वह सियासी निशाने पर आ गए हैं.

राहुल गांधी ने जातिगत आरक्षण वाले बयान पर फौरन सफाई दी

भारत में सियासी तौर पर राहुल गांधी के विरोधियों को उनका सिखों से जुड़ा बयान और जातिगत आरक्षण को खत्म करने वाला बयान सबसे ज्यादा नागवार गुजरा है. हालांकि, राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में ही सबसे पहले आरक्षण वाले बयान पर सफाई दी है. राहुल ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से दिखाया गया है. कांग्रेस तो सत्ता में आने के बाद आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से भी ज्यादा करेगी. उन्होंने कहा कि वह और उनकी कांग्रेस पार्टी आरक्षण के खिलाफ नहीं है. बल्कि वो तो सभी की भागीदारी के लिए राजनीति कर रहे हैं.

वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी ने जातिगत आरक्षण पर क्या कहा?

राहुल गांधी ने अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत के दौरान जातिगत आरक्षण पर यह चर्चित बयान दिया. बातचीत में एक छात्र ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या जाति आधारित आरक्षण के अलावा जमीनी स्तर पर संस्थानों को मजबूत करने के और भी बेहतर तरीके हैं? राहुल गांधी ने इसके जवाब में कहा, ''कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी, जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे और फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है.'' इसके बाद देश में राजनीतिक हंगामा बढ़ गया है.

राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार

राहुल गांधी के जातिगत आरक्षण को खत्म करने से जुड़े बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि जब तक उनकी पार्टी है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता. उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ‘‘देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है. चाहे जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देशविरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है.’’

जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता: अमित शाह

अमित शाह ने आगे कहा कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की ‘विभाजनकारी’ सोच को दर्शाता है. राहुल गांधी ने आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है. शाह ने कहा, ‘‘मन के विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाती है. मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि जब तक भाजपा है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता और देश की एकता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता.’’

