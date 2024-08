Kolkata Protest: दीदी के पुलिसवालों पर भारी पड़ा अकेला बाबा.. इशारों में दिया चुभने वाला जवाब

Kolkata Rape Murder Protest: डॉक्टर बेटी से दरिंदगी की घटना के बाद से कोलकाता में विरोध प्रदर्शन जारी है. मंगलवार को गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने राज्य सचिवालय की तरफ कूच किया और ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की. पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शकारियों को पानी की बौछार और आंसू गैस के गोलों से तितर बितर किया. इस बीच कैमरे की निगाह एक ऐसे शख्स पर जा टिकी जिसने ममता दीदी की पुलिस के खिलाफ अकेले मोर्चा संभाला था.

बुजुर्ग का वीडियो वायरल

पुलिस ने जब बल प्रयोग किया तो सारे प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए. इस दौरान पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज भी किया. कुछ प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए तो कुछ बचते और भागते नजर आए. लेकिन जोगिया कपड़े पहने बुजुर्ग शख्स पर पुलिसिया कार्रवाई का कोई असर नहीं दिखा. वो पानी की बौछार का डटकर सामना करता रहा. हाथ में तिरंगा लिए अकेला खड़ा रहा.

Have you ever not seen like an elderly saffron monk stood tall, facing them head-on with the holding When water cannons unleashed.

This is a powerful symbol against the tyranny

And showing true essence.#RGKarProtest #NabannaAbhijan #KolkataDoctorDeathCase pic.twitter.com/m5UTM27dy7

August 27, 2024