Himachal Pradesh: कुल्लू में खाई में गिरी ट्रैवलर बस, 7 लोगों की मौत; 10 घायल

Kullu Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में दर्दनाक हादसा हो गया है. कुल्लू में एक ट्रैवलर बस खाई में गिर गई है. इस दुर्घटना में बस में सवार 8 लोगों की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हो गए हैं. मौके पर राहत-बचाव का कार्य जारी है. कुल्लू के एसपी गुरदेव सिंह के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बंजार घाटी के घियागी इलाके में बीती रात 8:30 बजे एक टैवलर बस के खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए हैं. 5 घायलों को जोनल अस्पताल, कुल्लू में स्थानांतरित कर दिया गया है और 5 लोगों का इलाज बंजार में एक अस्पताल में चल रहा है.

HP | 7 people killed & 10 others injured after a tourist vehicle rolled down from a cliff at 8:30pm yesterday on NH-305 in Ghiyagi area of Banjar Valley in Kullu. 5 injured are shifted to Zonal hospital, Kullu & 5 are under treatment at Banjar in a hospital: Gurdev Singh SP Kullu pic.twitter.com/FX7GPxQq7T

— ANI (@ANI) September 26, 2022