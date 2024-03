'क्या भाव चल रहा है मंडी में?' कंगना रनौत को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने किया आपत्तिजनक पोस्ट, बाद में दी सफाई

Kangana Ranaut Hits Back at Supriya Shrinate on Objectionable Post: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को पिछले दिनों केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने हिमाचल प्रेश के मंडी से लोकसभा का टिकट दिया है, जिसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक आपत्तिजनक पोस्ट किया गया जिसमें कंगाना रिविलिंग ड्रेस में नजर आ रही हैं, इसका टैगलाइन था, क्या भाव चल रहा है मंडी में कोई बताएगा?

कंगना का सुप्रिया को जवाब

इस पोस्ट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसके बाद सुप्रिया श्रीनेत को अलोचनाओं का सामना करना पड़ा. कंगना ने भी आपत्तिजनक पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा, "प्रिय सुप्रिया जी,पिछले 20 सालों के अपने कलाकार के रूप में करियर में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है. रानी में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक मोहक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, राज्जो में एक वेश्या से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक. हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों की बेड़ियों से मुक्त करना चाहिए, हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें सेक्स वर्कर्स के चुनौतीपूर्ण जीवन या परिस्थितियों को किसी तरह के दुरुपयोग या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए.हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है."

Dear Supriya ji In the last 20 years of my career as an artist I have played all kinds of women. From a naive girl in Queen to a seductive spy in Dhaakad, from a goddess in Manikarnika to a demon in Chandramukhi, from a prostitute in Rajjo to a revolutionary leader in Thalaivii.… pic.twitter.com/GJbhJTQAzW

सुप्रिया ने दी सफाई

इसके जवाब में सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर सफाई देते हुए लिखा, "किसी ऐसे व्यक्ति ने जो मेरे मेटा अकाउंट्स (फेसबुक और इंस्टा) तक पहुंच हासिल कर लिया था, उसने एक पूरी तरह से घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट डाल दी थी, जिसे हटा दिया गया है. जो कोई मुझे जानता है वो ये समझता होगा कि मैं एक महिला के लिए कभी ऐसा नहीं कहूंगी. हालांकि, मुझे अभी पता चला है कि ट्विटर पर मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करने वाला एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है (@Supriyaparody) जिसने पूरी गड़बड़ी शुरू की, और इसकी सूचना दी जा रही है."

Someone who had access to my meta accounts ( FB and Insta) posted an absolutely disgusting and objectionable post, which has been taken down.

Anyone who knows me will know I would never say that for a woman.

However a parody account that I have just discovered misusing my name…

— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) March 25, 2024